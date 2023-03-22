Президент Мексики намекнул на возможную роль США в подрыве "Северных потоков"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор резко отреагировал на доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. В документе утверждается, что мексиканский лидер якобы "публично дискредитирует" журналистов. Политик в ответ указал на возможную причастность США к подрыву "Северных потоков" – он напомнил о расследовании лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

"Если речь идёт об актах насилия, то, как так получилось, что отмеченный премиями в США журналист убеждён, что правительство США устроило диверсию на газопроводе, следующем из России в Европу?", — сказал президент Мексики на пресс-конференции.

Также Лопес Обрадор предложил США, раз они "говорят о журналистике и свободе", освободить Джулиана Ассанжа.