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4 марта, 05:20

Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

Байден и Шольц договорились о неограниченных санкциях против России

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать санкционную политику в отношении России из-за специальной военной операции на Украине "столько, сколько будет необходимо". Об этом говорится на сайте Белого дома.

Как сказано в заявлении, в ходе прошедшей встречи в Белом доме политики обсуждали в том числе и помощь Незалежной. Лидеры призвали к "глобальной солидарности с народом Украины" и обсудили её поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

"Они подтвердили своё обязательство возлагать на Россию издержки за её агрессию столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.

Шольц записал обращение к обеспокоенным немцам и дал обещание не допустить войны с Россией

Шольц записал обращение к обеспокоенным немцам и дал обещание не допустить войны с Россией

Ранее Лайф приводил заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о лидерах США, Британии, Франции и Германии. Российский политик назвал их прямыми пособниками украинских террористов.

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ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Николь Вербер
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