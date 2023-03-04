Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать санкционную политику в отношении России из-за специальной военной операции на Украине "столько, сколько будет необходимо". Об этом говорится на сайте Белого дома.

Как сказано в заявлении, в ходе прошедшей встречи в Белом доме политики обсуждали в том числе и помощь Незалежной. Лидеры призвали к "глобальной солидарности с народом Украины" и обсудили её поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

"Они подтвердили своё обязательство возлагать на Россию издержки за её агрессию столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.