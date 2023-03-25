Известный американский телеведущий раскрыл смешную ложь Байдена о ЧП на "Северных потоках"
Телеведущий Карлсон заявил о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках"
Заявления администрации американского лидера Джо Байдена о диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут стать самой смешной ложью правительства США за этот год. Об этом в эфире Fox News сообщил журналист Такер Карлсон.
"[Президент РФ] Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. <...> Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Не задавай вопросов, или ты русский агент", — отметил он.
По мнению журналиста, эта история оказалась довольно абсурдной, поэтому Америка организовала "единый медийный фронт" для новой лжи о случившемся. В США признали, что Путин здесь ни при чём, и обвинили в произошедшем украинцев, действовавших против РФ и не связанных с администрацией Байдена.
"Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома. Это то, что нам рассказала The New York Times, а потом все это проглотили", — заключил Карлсон.
Напомним, диверсия на газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Пулитцеровский лауреат заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку, однако эта версия не выдерживает никакой критики.
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