Nord Stream обещала помочь в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

Компания – оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG пообещала помочь поднять со дна моря объект, который был обнаружен вблизи российского газопровода. Об этом Датское энергетическое агентство написало в "Твиттере".

"Компания Nord Stream 2 AG в пятницу уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток – 2" объекта", — говорится в тексте.