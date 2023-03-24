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24 марта, 13:08

Nord Stream обещала помочь в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

Nord Stream 2 AG согласилась помочь с подъёмом из моря объекта, найденного у газопровода

<p>Фото © <a href="https://ens.dk/en/press/handling-object-baltic-sea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Датское энергетическое агентство</a></p>

Фото © Датское энергетическое агентство

Компания – оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG пообещала помочь поднять со дна моря объект, который был обнаружен вблизи российского газопровода. Об этом Датское энергетическое агентство написало в "Твиттере".

"Компания Nord Stream 2 AG в пятницу уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток – 2" объекта", — говорится в тексте.

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Напомним, ранее СМИ рассказали о загадочном объекте, найденном возле трубопровода. По словам журналистов, он мог находиться там довольно долго. В Кремле считают, что загадочный предмет связан с подрывом трубы в сентябре 2022 года. Дания пригласила оператора "Северного потока" участвовать в поднятии объекта.

Татьяна Миссуми
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