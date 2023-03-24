Nord Stream обещала помочь в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта
Nord Stream 2 AG согласилась помочь с подъёмом из моря объекта, найденного у газопровода
Компания – оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG пообещала помочь поднять со дна моря объект, который был обнаружен вблизи российского газопровода. Об этом Датское энергетическое агентство написало в "Твиттере".
"Компания Nord Stream 2 AG в пятницу уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток – 2" объекта", — говорится в тексте.
Напомним, ранее СМИ рассказали о загадочном объекте, найденном возле трубопровода. По словам журналистов, он мог находиться там довольно долго. В Кремле считают, что загадочный предмет связан с подрывом трубы в сентябре 2022 года. Дания пригласила оператора "Северного потока" участвовать в поднятии объекта.