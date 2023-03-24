В Кремле считают, что найденный у "Северного потока" загадочный предмет связан с терактом
Песков: Найденный у "Северного потока" объект, судя по всему, имеет отношение к теракту
Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © Датское энергетическое агентство
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об объекте, найденном рядом с подорванным газопроводом "Северный поток". Представитель Кремля отметил, что критически важно понять, какого рода этот объект.
По его словам, позитивная новость заключается в том, что власти Дании пригласили компанию – собственника газопровода Nord Stream участвовать в подъёме объекта, находящегося возле швов труб.
"Шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв тоже произошёл на шве. Поэтому очень важно и критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту, а судя по всему, имеет, и продолжить расследование", — сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон.
Напомним, ранее СМИ рассказали о загадочном объекте, найденном возле трубопровода. По словам журналистов, он мог находиться там довольно долго.
Также Лайф сообщал, что Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках". Голосование в Совбезе ООН по ней пройдёт 27 марта.