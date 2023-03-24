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24 марта, 09:47

В Кремле считают, что найденный у "Северного потока" загадочный предмет связан с терактом

Песков: Найденный у "Северного потока" объект, судя по всему, имеет отношение к теракту

<p>Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © <a href="https://ens.dk/en/press/handling-object-baltic-sea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Датское энергетическое агентство</a></p>

Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © Датское энергетическое агентство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об объекте, найденном рядом с подорванным газопроводом "Северный поток". Представитель Кремля отметил, что критически важно понять, какого рода этот объект.

По его словам, позитивная новость заключается в том, что власти Дании пригласили компанию – собственника газопровода Nord Stream участвовать в подъёме объекта, находящегося возле швов труб.

Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

"Шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв тоже произошёл на шве. Поэтому очень важно и критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту, а судя по всему, имеет, и продолжить расследование", — сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон.

Напомним, ранее СМИ рассказали о загадочном объекте, найденном возле трубопровода. По словам журналистов, он мог находиться там довольно долго.

Также Лайф сообщал, что Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках". Голосование в Совбезе ООН по ней пройдёт 27 марта.

Александр Юнашев
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