Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта
Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © Датское энергетическое агентство
Дания пригласила оператора "Северного потока" — компанию Nord Stream 2 AG — участвовать в поднятии объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сказано в коммюнике энергетического агентства страны.
Копенгаген решил поднять обнаруженный объект на поверхность при содействии Минобороны страны для его изучения.
"В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", — сказано в заявлении.
Прежде чем начать работы, Дания будет ждать ответ от компании. По данным агентства, объект высотой около 40 сантиметров и диаметром десять сантиметров имеет цилиндрическую форму.
Напомним, ранее судно "Газпрома" обнаружило на трубе "Северного потока" свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства, которое расположено в 30 километрах от места предыдущего теракта. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва предложила Копенгагену проверить эти данные, однако ответ "пока неопределённый".