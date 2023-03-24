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23 марта, 22:43

Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

<p>Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © <a href="https://ens.dk/en/press/handling-object-baltic-sea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Датское энергетическое агентство</a></p>

Обнаруженный рядом с "Северным потоком" неизвестный объект. Обложка © Датское энергетическое агентство

Дания пригласила оператора "Северного потока" — компанию Nord Stream 2 AG — участвовать в поднятии объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сказано в коммюнике энергетического агентства страны.

Копенгаген решил поднять обнаруженный объект на поверхность при содействии Минобороны страны для его изучения.

"В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", — сказано в заявлении.

В Дании рассказали о найденном на трубе "Северного потока" загадочном объекте

В Дании рассказали о найденном на трубе "Северного потока" загадочном объекте

Прежде чем начать работы, Дания будет ждать ответ от компании. По данным агентства, объект высотой около 40 сантиметров и диаметром десять сантиметров имеет цилиндрическую форму.

Напомним, ранее судно "Газпрома" обнаружило на трубе "Северного потока" свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства, которое расположено в 30 километрах от места предыдущего теракта. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва предложила Копенгагену проверить эти данные, однако ответ "пока неопределённый".

Артур Лапсаков
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