Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъёме найденного рядом с газопроводом объекта

Дания пригласила оператора "Северного потока" — компанию Nord Stream 2 AG — участвовать в поднятии объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сказано в коммюнике энергетического агентства страны.

Копенгаген решил поднять обнаруженный объект на поверхность при содействии Минобороны страны для его изучения.

"В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", — сказано в заявлении.

Прежде чем начать работы, Дания будет ждать ответ от компании. По данным агентства, объект высотой около 40 сантиметров и диаметром десять сантиметров имеет цилиндрическую форму.