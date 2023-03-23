В Дании рассказали о найденном на трубе "Северного потока" загадочном объекте

"Объект", который был найден на газопроводе "Северный поток", по всей видимости, находился там давно, так как он основательно зарос. Об этом сообщает газета Jyllands-Posten со ссылкой на экспертов и переписку датских властей.

При этом на видео 2019 года его нет, отмечается в материале. Из публикации следует, что до сих пор информации о происхождении "артефакта", недавно обнаруженного на единственном неповреждённом газопроводе, было крайне мало.

"Объект, недавно найденный на газопроводе Nord Stream, является заросшим. Это следует из переписки между датскими властями. То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море", — говорится в статье.