Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках"

Голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции России с призывом к генсеку всемирной организации создать международную комиссию для проведения расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" пройдёт 27 марта. Об этом сообщил постпредство РФ при ООН.