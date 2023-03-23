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23 марта, 20:03

Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках"

Полянский: Китай стал соавтором резолюции РФ о расследовании диверсий на "Северных потоках"

Голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции России с призывом к генсеку всемирной организации создать международную комиссию для проведения расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" пройдёт 27 марта. Об этом сообщил постпредство РФ при ООН.

Соавтором предложенного Москвой проекта стал Китай, написал в телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что западные делегации демонстративно не включались в работу по резолюции.

Лавров назвал панику США доказательством правдивости расследования Херша о "Потоках"

Лавров назвал панику США доказательством правдивости расследования Херша о "Потоках"

Диверсия на российских газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Эта версия не выдержала никакой критики.

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t.me / russiaun

Иван Косицын
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