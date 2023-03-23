Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках"
Полянский: Китай стал соавтором резолюции РФ о расследовании диверсий на "Северных потоках"
Голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции России с призывом к генсеку всемирной организации создать международную комиссию для проведения расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" пройдёт 27 марта. Об этом сообщил постпредство РФ при ООН.
Соавтором предложенного Москвой проекта стал Китай, написал в телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что западные делегации демонстративно не включались в работу по резолюции.
Диверсия на российских газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Эта версия не выдержала никакой критики.
t.me / russiaun