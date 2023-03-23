Лавров назвал панику США доказательством правдивости расследования Херша о "Потоках"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о "Северных потоках". Он обратил внимание на реакцию западных коллег на внесение проекта резолюции в Совбез ООН о проведении беспристрастного и объективного расследования подрыва газопроводов.

По словам Лаврова, США среагировали "очень нервно, а их поведение напоминает "панический страх". Он отметил, что Вашингтон начал сколачивать вместе со своими союзниками группу стран, которых агитирует проголосовать против резолюции Москвы.

"Не исключаю, что им даже удастся набрать достаточное количество голосов, чтобы заблокировать эту инициативу. Тогда они распишутся в том, что им есть что скрывать, тогда будет подтверждена объективность данных, которые представил Сеймур Херш", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Бурунди Альбертом Шингиро.