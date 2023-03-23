Медведев заявил, что подрыв "Северных потоков" останется безнаказанным

Конечным бенефициаром теракта на "Северных потоках" являются США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что подрыв газопроводов останется безнаказанным.

По словам политика, за теракт "должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова — или страна, или группа лиц, или ещё кто-то".

"Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счёте основной бенефициар — это Соединённые Штаты Америки", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза напомнил, как ранее Вашингтон "талдычил", что Россия "оборзела" со своими поставками трубного газа в Европу, из-за чего американский сжиженный природный газ (СПГ) оказывался неконкурентоспособен. Политик добавил, что заплатят за подрыв жители Евросоюза.