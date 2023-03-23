Медведев заявил, что подрыв "Северных потоков" останется безнаказанным
Зампред Совбеза Медведев назвал США конечным бенефициаром подрыва "Северных потоков"
Конечным бенефициаром теракта на "Северных потоках" являются США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что подрыв газопроводов останется безнаказанным.
По словам политика, за теракт "должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова — или страна, или группа лиц, или ещё кто-то".
"Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счёте основной бенефициар — это Соединённые Штаты Америки", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Зампред Совбеза напомнил, как ранее Вашингтон "талдычил", что Россия "оборзела" со своими поставками трубного газа в Европу, из-за чего американский сжиженный природный газ (СПГ) оказывался неконкурентоспособен. Политик добавил, что заплатят за подрыв жители Евросоюза.
"Заплатит население Евросоюза, уже платит — в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%... То есть это уже оплачено потребителями. Они уже получили дорогие счета за свет, газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее", — заключил Медведев, отметив, что, в отличие от европейцев, американцам в результате подрыва "Северных потоков" "хорошо".
Напомним, диверсия на газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Пулитцеровский лауреат заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку, однако эта версия не выдержала никакой критики.
ТАСС / ZUMA