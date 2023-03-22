Херш объяснил, почему Байден пошёл на подрыв "Северных потоков"

Президент США Джо Байден решился на подрыв российских газопроводов "Северный поток", так как ВСУ не демонстрировали успехов в боевых действиях. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.

"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Прим. Лайфа). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии", — объяснил он.

Херш подчеркнул, что нельзя рассматривать всерьёз версию про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, по мнению западных СМИ, якобы являются организаторами диверсии.