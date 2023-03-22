ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 16:55
7756

Херш объяснил, почему Байден пошёл на подрыв "Северных потоков"

Президент США Джо Байден решился на подрыв российских газопроводов "Северный поток", так как ВСУ не демонстрировали успехов в боевых действиях. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.

"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Прим. Лайфа). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии", объяснил он.

Херш подчеркнул, что нельзя рассматривать всерьёз версию про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, по мнению западных СМИ, якобы являются организаторами диверсии.

"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им её обнародовать. И всё же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, связывал с ней большие надежды", — заключил он.

Хершу слили сведения о тайном задании для ЦРУ и разведки ФРГ по "Северному потоку – 2"
Хершу слили сведения о тайном задании для ЦРУ и разведки ФРГ по "Северному потоку – 2"

Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошла в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш расследовал инцидент и выяснил, что виновны в этом власти и спецслужбы США, а также Норвегия. Он отметил, что знает намного больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.

BannerImage

Getty Images / Danish Defence

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar