Херш объяснил, почему Байден пошёл на подрыв "Северных потоков"
Президент США Джо Байден решился на подрыв российских газопроводов "Северный поток", так как ВСУ не демонстрировали успехов в боевых действиях. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.
"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Прим. Лайфа). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии", — объяснил он.
Херш подчеркнул, что нельзя рассматривать всерьёз версию про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, по мнению западных СМИ, якобы являются организаторами диверсии.
"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им её обнародовать. И всё же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, связывал с ней большие надежды", — заключил он.
Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошла в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш расследовал инцидент и выяснил, что виновны в этом власти и спецслужбы США, а также Норвегия. Он отметил, что знает намного больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Danish Defence