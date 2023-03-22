Хершу слили сведения о тайном задании для ЦРУ и разведки ФРГ по "Северному потоку – 2"

ЦРУ и немецкую разведку просили подготовить альтернативную версию диверсий на газопроводе "Северный поток – 2". О тайном задании для спецслужб узнал от своих источников американский журналист, лауреат Пулицеровской премии и автор расследования диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш.