Хершу слили сведения о тайном задании для ЦРУ и разведки ФРГ по "Северному потоку – 2"
Херш: ЦРУ и разведку ФРГ просили об альтернативной версии подрыва "Северного потока – 2"
ЦРУ и немецкую разведку просили подготовить альтернативную версию диверсий на газопроводе "Северный поток – 2". О тайном задании для спецслужб узнал от своих источников американский журналист, лауреат Пулицеровской премии и автор расследования диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш.
"Источник, близкий к дипломатической разведке, сообщил, что... определённые подразделения ЦРУ в сотрудничестве с разведкой ФРГ просили подготовить... альтернативную версию подрыва "Северного потока – 2", — написал он на своём сайте.
Как сообщал Лайф, диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" устроили в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш расследовал инцидент и выяснил, что вина лежит на плечах властей и спецслужбы США, а также Норвегии. При этом он отметил, что знает намного больше, чем может раскрыть. Кстати, в самом Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку. Неудивительно, что эта версия не выдержала никакой критики.
ТАСС / АР