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23 марта, 00:03

Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Прокуратура ФРГ продолжает расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", конкретные подозреваемые до сих пор не установлены. Об этом сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.

"Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных", — сказал он в ходе пресс-конференции.

С яхты у места подрыва "Северных потоков" изъяли ДНК "украинских диверсантов"

С яхты у места подрыва "Северных потоков" изъяли ДНК "украинских диверсантов"

По его словам, продолжается оценка следов и предметов, обнаруженных на судне, которое якобы использовалось для подрыва "Северных потоков". Личности преступников и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования.

"В настоящее время невозможно сделать убедительных заявлений по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия", — подчеркнул немецкий генпрокурор.

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Диверсия на газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Он заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Эта версия не выдержала никакой критики.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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