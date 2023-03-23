Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Прокуратура ФРГ продолжает расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", конкретные подозреваемые до сих пор не установлены. Об этом сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.

"Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, продолжается оценка следов и предметов, обнаруженных на судне, которое якобы использовалось для подрыва "Северных потоков". Личности преступников и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования.