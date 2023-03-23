Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
Прокуратура ФРГ продолжает расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", конкретные подозреваемые до сих пор не установлены. Об этом сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.
"Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных", — сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, продолжается оценка следов и предметов, обнаруженных на судне, которое якобы использовалось для подрыва "Северных потоков". Личности преступников и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования.
"В настоящее время невозможно сделать убедительных заявлений по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия", — подчеркнул немецкий генпрокурор.
Диверсия на газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Он заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Эта версия не выдержала никакой критики.
ТАСС / Zuma