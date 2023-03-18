С яхты у места подрыва "Северных потоков" изъяли ДНК "украинских диверсантов"
Bild: С яхты, связанной с подрывом "Северных потоков", изъяли одежду и волосы для ДНК-теста
Одежду и волосы обнаружили на яхте, которая якобы использовалась "украинскими диверсантами" в день совершения диверсии на "Северных потоках". Об этом пишет Bild со ссылкой на данные немецких следователей, которые провели обыск на судне и составили список найденных предметов.
"Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и чёрная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК", — отмечается в материале.
При этом исходя из имеющейся информации, пока нельзя делать выводы о принадлежности вещей кому-то из шестерых неизвестных, зафрахтовавших судно в сентябре. Как уточняет издание, в момент обысков яхта была в сухом доке бывшей базы ВМФ Германской Демократической Республики на мысе Буг острова Рюген. На судне нашли GPS-навигатор. Также известно, что корабль планировали перепродать.
Напомним, неизвестные устроили диверсию на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. Европа до сих пор занимается поисков виновных. При этом американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят американские власти и спецслужбы, которые готовились к диверсии в течение девяти месяцев и держали это в тайне. Херш заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. При этом в Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Данная версия не выдержала никакой критики.
Spiegel