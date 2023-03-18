С яхты у места подрыва "Северных потоков" изъяли ДНК "украинских диверсантов"

Одежду и волосы обнаружили на яхте, которая якобы использовалась "украинскими диверсантами" в день совершения диверсии на "Северных потоках". Об этом пишет Bild со ссылкой на данные немецких следователей, которые провели обыск на судне и составили список найденных предметов.

"Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и чёрная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК", — отмечается в материале.