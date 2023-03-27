Украинские националисты, как и американские наёмники Вооружённых сил Украины, убеждены в том, что они безнаказанно могут нарушать международное право. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

На своей странице в "Твиттере" дипломат упомянул публикацию The New York Times о том, что некоторые американские наёмники на Украине верят, что им "не стоит беспокоиться насчёт международных правил ведения войны".

"Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, — и вы поймёте, откуда берётся это бесчеловечное обращение с пленными", — написал Полянский.