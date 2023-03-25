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25 марта, 12:25

СМИ узнали о конфликтах среди американских наёмников на Украине

NYT: Американские наёмники на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством

Находящиеся на Украине американские военные часто конфликтуют между собой, занимаются мошенничеством, а некоторые и вовсе соврали о боевом опыте. Об этом пишет New York Times.

"Многие <...> борются друг с другом. Некоторые зря потратили деньги. Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", — говорится в публикации.

Один из наёмников рассказал, что с лёгкостью попал на Украину и получил оружие, хотя не имеет необходимого для этого контракта. Ещё один боец Иностранного легиона — Мэтью Нэнс — потребовал уволить двух сотрудников, которых без доказательств пытался обвинить в связях с Россией. Теперь он находится за пределами Незалежной и занимается сбором средств с другим бывшим членом легиона, Беном Лэки. Последний в свою очередь соврал о наличии боевого опыта.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти США проводят федеральное расследование незаконного экспорта военного оборудования на Украину бывшим американским морпехом Рипли Роулингсом.

Обложка ©

Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин
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