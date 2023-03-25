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25 марта, 09:57

В Польше заявили о гибели наёмника на Украине

В ходе боевых действий на Украине погиб польский наёмник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом заявил член Совета министров страны Михал Дворчик.

"К сожалению, сейчас не самое хорошее время. Сегодня погиб очередной военный — гражданин Польши. Двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжёлом состоянии", — написал он в "Твиттере".

СКР и ФСБ сформируют группу для расследования вербовки наёмников в ВСУ

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Ранее Лайф писал, что под Артёмовском убит французский наёмник, воевавший на стороне ВСУ. Всё произошло при таинственных обстоятельствах.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Никита Осипов
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