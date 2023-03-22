Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 08:21

СКР и ФСБ сформируют группу для расследования вербовки наёмников в ВСУ

Следственный комитет РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) сформировали совместную рабочую группу по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — говорится в сообщении.

На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии

На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии

В СК добавили, что в рамках сотрудничества уже выработаны меры, направленные на эффективную реализацию задач.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками. Глава Следственного комитета напомнил, что страны Запада уже говорят об использовании аналогичных органов в отношении РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • СК РФ
  • ФСБ РФ
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров