СКР и ФСБ сформируют группу для расследования вербовки наёмников в ВСУ
Следственный комитет РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) сформировали совместную рабочую группу по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что в рамках сотрудничества уже выработаны меры, направленные на эффективную реализацию задач.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками. Глава Следственного комитета напомнил, что страны Запада уже говорят об использовании аналогичных органов в отношении РФ.
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