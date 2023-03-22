СКР и ФСБ сформируют группу для расследования вербовки наёмников в ВСУ

Следственный комитет РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) сформировали совместную рабочую группу по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в рамках сотрудничества уже выработаны меры, направленные на эффективную реализацию задач.