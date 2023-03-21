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21 марта, 09:19

На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии

RNZ: На Украине погиб очередной новозеландский наёмник

На Украине погиб наёмник из Новой Зеландии, отправившийся участвовать в конфликте на стороне Киева. Об этом сообщает издание RNZ.

По данным журналистов, погибшим является 38-летний бывший солдат новозеландской армии Кейн Те Тай. После службы он участвовал в ЧВК в Ираке и Афганистане. На территории Украины иностранец пробыл почти год и был ликвидирован, предположительно, в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Информацию об убийстве наёмника уже подтвердили в МИД Новой Зеландии. К слову, с начала СВО это уже третий уничтоженный на Украине новозеландец.

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Ранее сообщалось, что пять наёмников из Финляндии получили ранения на Украине. Инцидент произошёл 17 марта. По данным издания Helsingin Sanomat, трое финнов до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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