На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии

По данным журналистов, погибшим является 38-летний бывший солдат новозеландской армии Кейн Те Тай. После службы он участвовал в ЧВК в Ираке и Афганистане. На территории Украины иностранец пробыл почти год и был ликвидирован, предположительно, в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Информацию об убийстве наёмника уже подтвердили в МИД Новой Зеландии. К слову, с начала СВО это уже третий уничтоженный на Украине новозеландец.