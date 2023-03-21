На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии
RNZ: На Украине погиб очередной новозеландский наёмник
На Украине погиб наёмник из Новой Зеландии, отправившийся участвовать в конфликте на стороне Киева. Об этом сообщает издание RNZ.
По данным журналистов, погибшим является 38-летний бывший солдат новозеландской армии Кейн Те Тай. После службы он участвовал в ЧВК в Ираке и Афганистане. На территории Украины иностранец пробыл почти год и был ликвидирован, предположительно, в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Информацию об убийстве наёмника уже подтвердили в МИД Новой Зеландии. К слову, с начала СВО это уже третий уничтоженный на Украине новозеландец.
Ранее сообщалось, что пять наёмников из Финляндии получили ранения на Украине. Инцидент произошёл 17 марта. По данным издания Helsingin Sanomat, трое финнов до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования.
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