Пять наёмников из Финляндии получили ранения в ходе боевых действий на Украине. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал председатель поддерживающей финских наёмников ассоциации "Ваши финские друзья" Каспер Канносто.

17 марта группа бойцов вернулась с задания на юге Украины на базу. Пять солдат были ранены, трое из них до сих пор находятся в больнице. Финские бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Газета подчёркивает, что Канносто не находится на территории Незалежной. Мужчина также добавил, что не собирается разглашать другую информацию о наёмниках.