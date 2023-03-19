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19 марта, 00:28

Пять наёмников из Финляндии получили ранения на Украине

Helsingin Sanomat: Пять финских наёмников получили ранения на юге Украины

Пять наёмников из Финляндии получили ранения в ходе боевых действий на Украине. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал председатель поддерживающей финских наёмников ассоциации "Ваши финские друзья" Каспер Канносто.

17 марта группа бойцов вернулась с задания на юге Украины на базу. Пять солдат были ранены, трое из них до сих пор находятся в больнице. Финские бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Газета подчёркивает, что Канносто не находится на территории Незалежной. Мужчина также добавил, что не собирается разглашать другую информацию о наёмниках.

Экс-офицер Сил обороны Эстонии убит в боях за Иностранный легион ВСУ под Артёмовском

Экс-офицер Сил обороны Эстонии убит в боях за Иностранный легион ВСУ под Артёмовском

Ранее Лайф писал, что французский наёмник был убит в Донбассе. Погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался 16 февраля.

Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье

Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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