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Опубликовано 19 марта 2023, 00:28

Пять наёмников из Финляндии получили ранения на Украине

Helsingin Sanomat: Пять финских наёмников получили ранения на юге Украины

Пять наёмников из Финляндии получили ранения в ходе боевых действий на Украине. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал председатель поддерживающей финских наёмников ассоциации "Ваши финские друзья" Каспер Канносто.

17 марта группа бойцов вернулась с задания на юге Украины на базу. Пять солдат были ранены, трое из них до сих пор находятся в больнице. Финские бойцы получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Газета подчёркивает, что Канносто не находится на территории Незалежной. Мужчина также добавил, что не собирается разглашать другую информацию о наёмниках.

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Ранее Лайф писал, что французский наёмник был убит в Донбассе. Погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался 16 февраля.

Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье
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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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