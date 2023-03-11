Наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Вскоре его тело доставят на родину, сообщает газета Le Figaro.

"Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни", — отмечает издание.

По информации газеты, погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался 16 февраля.