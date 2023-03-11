Французский наёмник убит в Донбассе
Le Figaro: 22-летний наёмник из Франции погиб на Украине
Наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Вскоре его тело доставят на родину, сообщает газета Le Figaro.
"Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни", — отмечает издание.
По информации газеты, погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался 16 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что под Артёмовском погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он стал первым эстонцем, погибшим на Украине. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Незалежной.
t.me / V_Zelenskiy_official