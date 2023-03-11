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Регион
Опубликовано 11 марта 2023, 01:41
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Французский наёмник убит в Донбассе

Le Figaro: 22-летний наёмник из Франции погиб на Украине

Наёмник из Франции погиб в ходе боевых действий на Украине. Вскоре его тело доставят на родину, сообщает газета Le Figaro.

"Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни", — отмечает издание.

По информации газеты, погибшего звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался 16 февраля.

Ещё один британский наёмник убит на Украине
Ещё один британский наёмник убит на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что под Артёмовском погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он стал первым эстонцем, погибшим на Украине. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Незалежной.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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