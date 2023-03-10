Экс-офицер Сил обороны Эстонии убит в боях за Иностранный легион ВСУ под Артёмовском
Postimees: Под Артёмовском погиб эстонский офицер Иво Юрак, воевавший за Украину
Под Артёмовском погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на стороне украинской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет издание Postimees.
"Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак", — говорится в сообщении.
По данным издания, он стал первым эстонцем, погибшим на Украине. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Незалежной.
Юрак был начальником разведки Скаутского батальона и главой штаба Караульного батальона. В 2016 году его признали виновным в разглашении государственной тайны, проведении частной слежки и незаконном обращении с огнестрельным оружием и частично приговорили к реальному тюремному заключению.
Ранее Лайф сообщал о ликвидации очередного британского наёмника, который воевал на стороне Украины. Житель Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года и доставлял оружие и припасы военным на передовой.
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