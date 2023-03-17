Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над украинскими военными преступниками. Он напомнил, что страны Запада уже говорят об использовании аналогичных органов для работы в отношении РФ.
"Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Чётко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав", — сказал он в ходе заседания коллегии Минюста.
Бастрыкин отметил, что необходимо продумать и регламент гипотетического суда. Например, если в Европе есть ЕСПЧ, то у России должен быть "свой трибунал, основанный на нормах международного права".
Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" и использованию российских активов для "репараций Киеву". Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что создание "трибуналов" необходимо Украине и её покровителям для того, чтобы сотрясать воздух. В связи с этим министр вспомнил поговорку — "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".
ТАСС / Семён Лиходеев