Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками

"Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Чётко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав", — сказал он в ходе заседания коллегии Минюста.