В США расследуют незаконный экспорт военного оборудования на Украину

В Соединённых Штатах Америки проводят федеральное расследование незаконного экспорта военного оборудования на Украину бывшим американским морпехом Рипли Роулингсом. Об этом пишет New York Times.

Роулингс основал организацию Ripley's Heroes, которая потратила почти 63 тысячи долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. В дальнейшем же это оборудование было направлено на Украину без необходимой документации, где должны отмечаться имена покупателей и получателей.

"Некоторое оборудование подпало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать врагам преимущество на поле боя", — говорится в публикации.

Роулингс предоставил изданию документы, в которых указывается информация о совершённой покупке, но там говорится, что организация не уведомила Госдепартамент о том, что была покупателем. По данным Ripley's Heroes, компания собрала более одного миллиона долларов и потратила примерно 25 тысяч долларов на разведывательные машины с дистанционным управлением. Однако Роулингс заявил, что эта техника была задержана властями Польши из-за правовых проблем.