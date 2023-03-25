В США рассказали, на какой отчаянный шаг может пойти Запад, если Украина проиграет

Если Украина будет проигрывать в нынешнем конфликте, то западные страны, в частности США, могут ввести войска на территорию Незалежной. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье на портале Daily Reckoning.

"Если Россия окажется на пороге победы, союзники могут пойти на отчаянный шаг, например, ввести войска в Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом", — говорится в публикации.

Причём крах Украины неизбежен, отмечает Рикардс, из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ, а НАТО не имеет снарядов в больших количествах. По мнению экс-работника ЦРУ, ввод войск альянса Белый дом оправдает помощью в "предотвращении военных преступлений России против гражданского населения или что-то в этом роде". Однако, подчеркнул он, это может спровоцировать прямое столкновение с ВС РФ. Экс-советник ЦРУ также считает, что Запад может подтолкнуть Польшу к отправке войск на Украину для противостояния с Россией.