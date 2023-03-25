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25 марта, 07:04

В США рассказали, на какой отчаянный шаг может пойти Запад, если Украина проиграет

Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил о вводе войск НАТО на Украину в случае её поражения

Если Украина будет проигрывать в нынешнем конфликте, то западные страны, в частности США, могут ввести войска на территорию Незалежной. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье на портале Daily Reckoning.

"Если Россия окажется на пороге победы, союзники могут пойти на отчаянный шаг, например, ввести войска в Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом", — говорится в публикации.

Причём крах Украины неизбежен, отмечает Рикардс, из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ, а НАТО не имеет снарядов в больших количествах. По мнению экс-работника ЦРУ, ввод войск альянса Белый дом оправдает помощью в "предотвращении военных преступлений России против гражданского населения или что-то в этом роде". Однако, подчеркнул он, это может спровоцировать прямое столкновение с ВС РФ. Экс-советник ЦРУ также считает, что Запад может подтолкнуть Польшу к отправке войск на Украину для противостояния с Россией.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на агрессивные выпады США всеми средствами. Так он оценил предложение конгрессмена Линдси Грэма сбивать летательные аппараты Москвы, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве.

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Светлана Оперук
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