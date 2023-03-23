США всё быстрее теряют глобальное влияние в мире, недооценивая Россию и переоценивая собственные возможности по поддержке Киева, в том числе касаемо поставок вооружений и боеприпасов, пишет Asia Times. Как указал источник издания, Штатам необходимо немедленное перемирие сторон в конфликте на Украине.

"США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил [на конференции] с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня", — заявил анонимный информатор.

Он заметил, что перемирие может стать для американских властей "спасительным унижением", а также добавил, что их поражение во Вьетнаме "сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне".

Источник уточнил, что в украинской армии ощущается большой дефицит военной силы, в том числе хорошо обученного личного состава. За время проведения специальной военной операции профессиональная армия была выбита, а новобранцы ещё не успели пройти подготовку. В связи с этом не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский пойдёт на самый разумный в этой ситуации шаг и примет китайский мирный план.