Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил о тяжёлом положении ВСУ на поле боя, которое в ближайшее время лишь усугубится.

Он уточнил, что ежедневно поступает информация о продвижении подразделений ВС России, а также добавил, что украинские военные не смогут полноценно вести бой, ведь использовать тяжёлую технику им не позволяют погодные условия.

"Я думаю, мы на пороге очень серьёзных военных событий не в пользу Украины. Не знаю, что они скажут своим западным спонсорам", — сказал он в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен.

Полянский подчеркнул, что украинские военные находятся в бедственном положении и несут большие потери. А говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, он назвал политика заложником собственных обещаний. Первый зампостпреда РФ напомнил, что тот не раз грозился победить Россию в военном плане, если поставки вооружений Киеву продолжатся. Поэтому, по его словам, главная нынешняя задача Киева состоит в том, чтобы показать, что украинская армия "способна на контрнаступление".

"Ситуация вокруг Артёмовска (украинское название — Бахмут. — Прим. Лайфа) для Украины очень плохая", — подчеркнул Полянский.