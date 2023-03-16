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Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 06:01
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Постпредство России заявило о бедственном положении ВСУ на поле боя

Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьёзных событий не в пользу Киева

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил о тяжёлом положении ВСУ на поле боя, которое в ближайшее время лишь усугубится.

Он уточнил, что ежедневно поступает информация о продвижении подразделений ВС России, а также добавил, что украинские военные не смогут полноценно вести бой, ведь использовать тяжёлую технику им не позволяют погодные условия.

"Я думаю, мы на пороге очень серьёзных военных событий не в пользу Украины. Не знаю, что они скажут своим западным спонсорам", — сказал он в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен.

Полянский подчеркнул, что украинские военные находятся в бедственном положении и несут большие потери. А говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, он назвал политика заложником собственных обещаний. Первый зампостпреда РФ напомнил, что тот не раз грозился победить Россию в военном плане, если поставки вооружений Киеву продолжатся. Поэтому, по его словам, главная нынешняя задача Киева состоит в том, чтобы показать, что украинская армия "способна на контрнаступление".

"Ситуация вокруг Артёмовска (украинское название — Бахмут. — Прим. Лайфа) для Украины очень плохая", — подчеркнул Полянский.

Почему Киев хочет перебросить все нацбаты Украины под Артёмовск
Почему Киев хочет перебросить все нацбаты Украины под Артёмовск

Ранее Лайф уже сообщал об успехах Российской армии в Артёмовске. По данным советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения Вооружённых сил РФ контролируют около 50% территории города. Он уточнил, что населённый пункт по-прежнему находится в оперативном окружении, российская артиллерия прикрывает практически все дороги.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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