Почему Киев хочет перебросить все нацбаты Украины под Артёмовск За последнюю неделю под Бахмутом погибли несколько известных полевых командиров из "Правого сектора"*. Эксперты считают, что это происходит не случайно. 46080 46080 Украинские военные едут на бронетранспортёре. Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Чем сильнее Киев держится за Артёмовск, тем больше возникает версий, какую роль играет этот город для Украины на самом деле. Уже появляются версии, что он может стать отвлекающим манёвром при весеннем наступлении ВСУ. В связи с внезапной переброской на Бахмутский фронт "добровольцев" с националистическим уклоном также появляется несколько неожиданных мотивов.

Артёмовск (Бахмут) на карте

14 марта поступило сообщение об уничтожении под Бахмутом (Артёмовском) полевых командиров подразделений ВСУ, практически полностью состоящих из националистов. В боях погибли замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий украинский корпус "Правый сектор"* (ДУК ПС) Виталий Каплин с позывным Тура и командир роты 93-й бригады ВСУ Александр Басалига с позывным Монгол.

Неделей ранее сообщалось о гибели одного из лидеров "Правого сектора"* — комбата 67-й ОМБр ВСУ Дмитрия Коцюбайло, известного под прозвищами Да Винчи и Чикатило. Он "прославился" карательными операциями против жителей Донбасса и заявлением в интервью The New York Times о том, что он "кормит волка костями русскоязычных детей".

В 2021-м Да Винчи получил от Зеленского звание Героя Украины и медаль "Золотая звезда". В 2023-м посмертно награждён "Крестом боевых заслуг". На похороны Коцюбайло пришли многие официальные лица Украины, включая главкома Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Считается, что Да Винчи погиб на одном из участков фронта, выжить на котором считалось невозможным в принципе, в северной части города, которая постепенно зачищается от ВСУ по мере наступления штурмовых групп.

Посёлок Хромово под Артёмовском. Инфографика © LIFE

Эксперты считают, что между официальным и неофициальным отношением Киева к правым радикалам пролегает зазор, из-за которого мотивы отправки националистических подразделений в "бахмутскую мясорубку" могут быть не видны.

Националисты в Артёмовске

15 марта под контроль российских подразделений перешло село Зализнянское — в 15 километрах к северо-западу от Бахмута (Артёмовска). По данным источников, в ходе боёв подразделения 30-й механизированной и 61-й пехотной бригад ВСУ потеряли 150 человек убитыми и ранеными, после чего отступили на запад.

Ранее сообщалось, что Киев, несмотря на большие потери, бросать Бахмут (Артёмовск) не собирается. К городу подтягиваются резервы из мобилизованных, запертые в Бахмуте военные закрепляются в жилых домах и промзоне и держат там оборону. Чтобы "обороняющиеся" были в тонусе, Киев перебросил в город бойцов батальона "Правого сектора"*, который входил в 67-ю бригаду ВСУ.

В январе 67-я бригада ВСУ дислоцировалась на участке Сватово – Купянск. И, по некоторым данным, их собирались задействовать в наступлении на одном из южных участков.

Украинские военнослужащие управляют РСЗО "Ураган". Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Согласно официальной версии, ДУК "Правый сектор"* вместе с командирами понадобились для того, чтобы исправить катастрофическую ситуацию в Артёмовске. По официальной версии, они нужны, чтобы замедлить наступление ВС РФ, а также для "поднятия мотивации личного состава ВСУ". Однако на деле боевики-националисты начали выполнять функции карательных отрядов. Подобное уже происходило: так правые радикалы из "Кракена"* подгоняли 115-ю бригаду теробороны под Северодонецком, а в июле 2022-го Киев перебросил нацбат "Кракен"* из Харькова под Северск, где шли бои.

Уже в случае с "Кракеном"* проскальзывала информация, что они могут представлять для Киева угрозу хотя бы потому, что владеют неудобными для власти данными, связанными с потерями ВСУ в боевых действиях. Также у бойцов "Кракена"* имелась информация относительно подробностей карательных операций в Буче и других населённых пунктах, которая может не понравиться западным партнёрам.

"Правый сектор"* и Зеленский

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по "Правому сектору* двойственная. С одной стороны — награды и громкие речи. Он назвал Дмитрия Да Винчи Коцюбайло "героем Украины", также была растиражирована передача шеврона боевика президенту.

— Сегодня в бою погиб Да Винчи, Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость — Дмитрий Коцюбайло, — отреагировал на гибель боевика Владимир Зеленский.

Но известно также, что в течение 2019-го у Зеленского наблюдались непростые отношения с радикалами. Тогда даже поднималась тема возможного госпереворота, который могли возглавить люди наподобие Коцюбайло. Тем более что опыт участия в подобных операциях у Да Винчи уже был — в 19 лет он стал участником Евромайдана. Многие связывают присвоение Коцюбайло в 2021-м Героя Украины с нежеланием Зеленского "ворошить осиное гнездо" и актом примирения, но, по всей видимости, на тот момент у Зеленского просто не было плана получше.

Всё изменилось в 2022 году, когда нацбаты и другие формирования стали вливаться в структуру ВСУ. ДУК "Правый сектор" стал частью 67-й ОМБр ВСУ (напрямую подчиняющейся ГУР МО Украины), а Коцюбайло стал командовать одним из батальонов в её составе. Примечательно, что супруга Коцюбайло входила в структуру этого добровольческого корпуса и была депутатом киевского горсовета.

Карта боевых действий на Украине

Брошенные под Бахмут (Артёмовск) батальоны 67-й ОМБр со своими задачами не справились и при столкновении с российскими подразделениями понесли большие потери. По некоторым данным, эти соединения были уничтожены на 75–80%, что ставит крест на их боеготовности. У аналитиков на Украине и в странах Запада тут же появились вопросы, почему эти подразделения были направлены в самую гущу боя, где шансы выжить были минимальны. Затормозить наступление ВС РФ или подстегнуть украинскую группировку к решительным действиям? С учётом специфики их боевого опыта — карательные операции, участие в заградотрядах — вряд ли.

Украинские солдаты стреляют из противотанкового ракетного комплекса. Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Из-за этого не кажется абсурдной версия о том, что Бахмут стал лёгким способом утилизации наиболее влиятельных полевых командиров. К тому же Коцюбайло обладал определённым авторитетом и известностью. Как и Виталий Каплин с позывным Тура. Есть версия, что отчасти поэтому приказа об отходе из города до сих пор не поступает — ещё не все свидетели преступлений Зеленского и его подручных отправлены под каток наступления Российской армии.

Считается, что Вашингтон озабочен сохранением за Украиной имиджа "демократической страны, которая борется за свободу". Однако националистические структуры, и особенно их командиры, вносят в этот образ диссонанс. К тому же западные лидеры, скорее всего, хотят оставаться главными источниками влияния на Киев и не готовы делить управляемого президента с кем-то ещё. Даже если придерживаться официальной версии, согласно которой 67-я ОБМр была брошена под Бахмут на подмогу основным силам, это не исключает наличия многоходовки, при которой Артёмовск стал удобным местом, куда можно бросить любого неугодного политика или военного офицера, выступающего в пику официальной линии Киева.

* Запрещённые в России организации.

Авторы Евгений Жуков