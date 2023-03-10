"Из ублюдка в мученика": Для кого Зеленский устроил шоу из смерти шутившего про кости русских детей правосека Да Винчи

Больше всего киевский режим испытывает почтение к "тварям и нелюдям" вроде Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи (один из лидеров "Правого сектора"*), пышное и публичное прощание с которым прошло сегодня в Киеве, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Он напомнил, что ещё в 2021 году Коцюбайло получил звание Героя Украины от президента Владимира Зеленского.

"Прославился он вовсе не своим участием в боевых действиях, хотя в составе батальона правосеков злодействовал в Донбассе ещё с 2014-го, а тем, что завёл в расположении части ручного волка, которого, как рассказывал, кормил "костями русских детей". Даже если это и была шутка, Коцюбайло, очевидно, она очень нравилась, потому что он повторял её неоднократно и в собственных соцсетях, снимая, как кормит того самого волка, и в интервью западной прессе, в том числе и The New York Times", — напомнил собеседник Лайфа.

Причём журналисты американского издания не обратили внимания на необычное высказывание. Видимо, по оценке Журавлёва, "идейный борец с Россией" может иметь "невинные" увлечения, связанные с убийствами и каннибализмом. Сейчас же, после показательного прощания, очевидно, что "из ублюдка решено слепить ещё и мученика, геройски погибшего под Артёмовском".

Хотя теперь, добавил депутат, и европейским СМИ известно, что жители Артёмовска не приветствуют таких Да Винчи, терпеливо ожидая наступления спасительной Российской армии. Более того, подобный размах траурного мероприятия может говорить и о стремлении показать шоу для приехавшего в Киев премьер-министра Финляндии Санны Марин.

"Они, возможно, ещё его так пышно хоронят, чтобы ей такое мини-шоу продемонстрировать и подороже продаться. [Показать] как у них уходят "герои". Потому что предыдущие похороны аналогичных персонажей не были настолько шикарными, с перекрытием улиц и так далее, как пишут в украинских пабликах граждане", — заключил Журавлёв.

Напомним, сегодня в Киеве прошла масштабная церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло, который в своё время отметился активным участием в конфликте в Донбассе и массой русофобских высказываний. Ради этого в столице Украины перекрыли Крещатик, над которым развевалась националистическая символика. "Герой" погиб 7 марта в боях под Артёмовском.