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25 марта, 08:37

В США заговорили о том, что страна становится второсортной державой и идёт к упадку

Обозреватель 19FortyFive Вайхерт: США потеряют Ближний Восток из-за Байдена

Из-за "ужасного" руководства президента США Джо Байдена Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток. Об этом написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

"Благодаря ужасающему лидерству Джо Байдена Америка вот-вот потеряет Ближний Восток и вскоре увидит, как он перейдёт под контроль Китая и России", — считает он.

Автор статьи убеждён, что США теряют мировое влияние и постепенно становятся второсортной державой, которая идёт к упадку. Вайхерт указал, что контролирующие Ближний Восток страны будут иметь стратегическое преимущество перед соперниками. Он считает, что последним шансом для Штатов являются президентские выборы 2024 года.

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Также обозреватель добавил, что недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина привела к рождению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия станут доминирующими игроками, а Соединённые Штаты будут всё более изолированным и вспомогательным элементом по отношению к этому мировому порядку.

Ранее Лайф сообщал о том, что глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса выразил обеспокоенность из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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