Из-за "ужасного" руководства президента США Джо Байдена Россия и Китай скоро будут контролировать Ближний Восток. Об этом написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

"Благодаря ужасающему лидерству Джо Байдена Америка вот-вот потеряет Ближний Восток и вскоре увидит, как он перейдёт под контроль Китая и России", — считает он.

Автор статьи убеждён, что США теряют мировое влияние и постепенно становятся второсортной державой, которая идёт к упадку. Вайхерт указал, что контролирующие Ближний Восток страны будут иметь стратегическое преимущество перед соперниками. Он считает, что последним шансом для Штатов являются президентские выборы 2024 года.

Также обозреватель добавил, что недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина привела к рождению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия станут доминирующими игроками, а Соединённые Штаты будут всё более изолированным и вспомогательным элементом по отношению к этому мировому порядку.