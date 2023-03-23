Пентагон указал на очень "тревожный" сигнал в поездке Си Цзиньпина к Путину

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса выразил обеспокоенность из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, выбор страны для первой с начала пандемии поездки китайского лидера демонстрирует рост поддержки России. Вместе с тем американский министр обороны признал, что США "не видят свидетельств" материальной помощи Москве со стороны Пекина.