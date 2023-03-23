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23 марта, 16:45

Пентагон указал на очень "тревожный" сигнал в поездке Си Цзиньпина к Путину

Глава Пентагона увидел в поездке Си Цзиньпина к Путину демонстрацию поддержки России

<p>Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса выразил обеспокоенность из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, выбор страны для первой с начала пандемии поездки китайского лидера демонстрирует рост поддержки России. Вместе с тем американский министр обороны признал, что США "не видят свидетельств" материальной помощи Москве со стороны Пекина.

"Если бы они решились на это, думаю, это вызвало бы серьёзную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя [КНР], по моему мнению, вызывает обеспокоенность", — сказал Остин.

Визит Си Цзиньпина в Москву — это яркая оплеуха Вашингтону, заявил политолог

Визит Си Цзиньпина в Москву — это яркая оплеуха Вашингтону, заявил политолог

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся 4,5 часа, а 21 мартаофициальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

Андрей Бражников
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