Визит Си Цзиньпина в Москву — это яркая оплеуха Вашингтону, заявил политолог

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал яркой оплеухой для США. Такое мнение высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие".

"Год назад на нас обрушились чудовищные санкции, нацеленные на то, чтобы обрушить экономическую систему, вызвать раскол элит. Через год стало ясно, что это не работает. Китай весь этот год всё это мониторил... Это же большая делегация прилетела — два огромных самолёта. Китай резюмировал, что вот это движение к многополярному миру должно быть зафиксировано в этой точке яркой оплеухой, в первую очередь США", — отметил Баширов.

По словам эксперта, важно, как сейчас будет происходить трансформация БРИКС, какие страны туда добавятся. Англосаксы фактически проиграли экономическую войну, а за ней и идеологическую, подытожил Баширов.