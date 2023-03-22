Названо 7 главных итогов встречи Путина и Си Цзиньпина, которая встревожила Запад

Колоссальное давление, которое осуществлялось и на Россию, и на Китай, не привело ни к каким результатам. Об этом свидетельствует дружеский характер встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Александр Асафов и перечислил главные итоги переговоров в Кремле.

"Безусловно, даже размещение сообщения от Международного уголовного суда, которое имеет своей целью только одно — повлиять на визит, не дало никакого результата. И мы видим по объёму подписанных документов, по их направлениям, что, в принципе, сфер для взаимодействия множество", — сказал эксперт.

Важнейшими договорённостями России и Китая по итогам встречи двух лидеров Асафов назвал решение развивать сферы IT, сельского хозяйства, энергетики, логистики и транспорта, а также совместные инфраструктурные проекты, которые будут способствовать развитию РФ. То же самое касается и достаточно амбициозных планов обеих сторон по кратному наращиванию объёма торговли. Политолог подчеркнул, что лидеры России и Китая "думают о будущем, в то время как страны коллективного Запада пытаются задержаться в прошлом".

"Для этого они дискредитируют ООН, пытаются превратить её в понятный им инструмент против России и Китая. И здесь есть понимание того, что и Россия, и Китай участвуют в новых, живых абсолютно платформах, основанных на стратегическом партнёрстве и справедливости, на взаимовыгодных диалогах. Это ШОС, БРИКС, ЕврАзЭС и так далее. Это показывает разницу подходов России и Китая и их отношение. Стороны устремлены в будущее, тогда как Запад со своими сателлитами, безусловно, цепляется за прошлое, за ту иллюзию однополярного мира, которого уже не существует", — заявил Асафов.

Среди важнейших достижений переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина политолог выделил уход от долларовой системы и торговлю в национальных валютах с другими рынками, поэтому "переоценить эту встречу достаточно сложно".

"Я думаю, что по всем направлениям, включая военно-техническое сотрудничество, мы будем, соответственно, периодически видеть продвижения, которые будут удивлять и нас, и наших бывших партнёров — ныне геополитических оппонентов. И в этом смысле понятно, что задача построения будущего значительно более важна, нежели учёт интересов Запада, которые он продвигает в том числе и деструктивными методами экономического, санкционного, военного и прочего давления", — заключил политолог.