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21 марта, 18:45

Путин: Россия и КНР поставили дерзкие цели на перспективу

В ходе переговоров РФ и Китай поставили дерзкие цели на перспективу. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на государственном обеде в честь визита председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы только что подписали заявления об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года, обозначили горизонты нашего партнёрства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу", — отметил он, подняв тост.

Глава государства выразил уверенность, что у сотрудничества двух стран безграничные возможности. Россия продолжит действовать в унисон, а также укреплять партнёрство на благо и во имя интересов народов РФ и КНР, подчеркнул Путин. Говоря об отношениях двух стран, он привёл отрывок из Книги перемен.

Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность

Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность

Ранее Лайф писал, что Россия и КНР условились совместно продвигать многополярное мироустройство. Кроме того, стороны договорились содействовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном формате.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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