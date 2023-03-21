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21 марта, 18:09

Россия и КНР условились совместно продвигать многополярное мироустройство

Россия и Китай условились совместно продвигать многополярное мироустройство и экономическую глобализацию. Об этом говорится в заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Продвигать многополярное мироустройство, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений", — указано в заявлении.

Также стороны условились содействовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном формате.

Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность

Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность

Ранее Лайф сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Путин и Си Цзиньпин перед началом переговоров в Кремле. Фото © Кremlin.ru

Наталья Исакова
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