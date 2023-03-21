Россия и КНР условились совместно продвигать многополярное мироустройство

Россия и Китай условились совместно продвигать многополярное мироустройство и экономическую глобализацию. Об этом говорится в заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля.