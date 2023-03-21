Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность
Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Кремле. Фото © Кremlin.ru
Россия и Китай будут вместе защищать международную энергетическую безопасность. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Стороны будут совместно защищать международную энергетическую безопасность (включая критическую трансграничную инфраструктуру), стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции", — указано в заявлении.
Также в документе отмечается, что Москва и Пекин обязуются содействовать справедливым энергопереходам и низкоуглеродному развитию, а также сообща будут вносить вклад в "долгосрочное, здоровое и стабильное развитие глобального энергетического рынка".
Ранее Лайф сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.