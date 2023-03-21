Россия и КНР договорились вместе защищать международную энергетическую безопасность

Россия и Китай будут вместе защищать международную энергетическую безопасность. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Стороны будут совместно защищать международную энергетическую безопасность (включая критическую трансграничную инфраструктуру), стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции", — указано в заявлении.