Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина"
Президент России Владимир Путин во время государственного обеда с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье нашего друга" председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина". Видео © LIFE
"Предлагаю тост за здоровье нашего друга — уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", — сказал российский лидер.
Тост он завершил китайским 干杯 (ганьбэй), что в переводе означает "выпить до дна". После этого лидеры двух стран чокнулись бокалами и выпили вино.
Ранее Лайф сообщал о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились. Российский лидер указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.
LIFE