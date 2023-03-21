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21 марта, 17:35

Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина"

Президент России Владимир Путин во время государственного обеда с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье нашего друга" председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина". Видео © LIFE

"Предлагаю тост за здоровье нашего друга — уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", — сказал российский лидер.

Тост он завершил китайским 干杯 (ганьбэй), что в переводе означает "выпить до дна". После этого лидеры двух стран чокнулись бокалами и выпили вино.

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Ранее Лайф сообщал о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились. Российский лидер указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.

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LIFE

Варвара Романова
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