Президент России Владимир Путин во время государственного обеда с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье нашего друга" председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина". Видео © LIFE

"Предлагаю тост за здоровье нашего друга — уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", — сказал российский лидер.

Тост он завершил китайским 干杯 (ганьбэй), что в переводе означает "выпить до дна". После этого лидеры двух стран чокнулись бокалами и выпили вино.