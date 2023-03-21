"Время перемен и силы": Астролог заявила о неслучайном выборе даты встречи Путина и Си Цзиньпина

Астролог Натали Старовойтова считает неслучайным выбор даты встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. В беседе с Лайфом специалист отметила, что именно дни с 20 по 22 марта считаются самыми сильными в текущем году.

Церемония официальной встречи Си Цзиньпина с Путиным в Кремле. Видео © Telegram / "Кремль.Новости"

Во-первых, на эти дни приходится день весеннего равноденствия, что является священным временем для всех культур мира. По словам астролога, 20–22 марта крайне благоприятны для начала каких-то долгосрочных процессов, в том числе для взаимодействия на государственном уровне. Сами по себе числа также несут мощную энергетику обновления, силы и начала.

"С точки зрения астрология 20–22 марта — это переход Солнца из последнего знака Рыб в Овна. Это так называемый астрологический Новый год, когда зодиакальный круг начинается сначала. И это время перемен, время силы", — добавила эксперт.

Разбирая каждый день по отдельности, Старовойтова отметила, что число 20 марта исключительно благоприятно для встреч, новых начинаний и подписания соглашений. А вот первая половина дня 21 марта идеально подходит, чтобы отпустить старое и завершить дела. Поэтому встреча Путина с Си Цзиньпином выглядит как апогей завершения уже давно ведущихся дел, который наконец-то вытекает в соглашение и рукопожатие, считает наша собеседница. При этом уже в 20:22 по мск 22 марта состоится новолуние в знаке Овен. Новый лунный цикл, по словам эксперта, опять же идеально подходит для закладки фундамента на будущее.

"Всё, что начинается в новолуние в дальнейшем имеет успех. Поэтому снова отметим этот день как подходящий для важных задач. И плюс ещё энергия Овна поддаёт жара — сейчас начинания приобретают силу ракеты, которая выпускает огромный поток пламени, чтобы оттолкнуться от Земли и вылететь в космос", — пояснила Старовойтова.