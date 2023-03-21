Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров заявил журналистам, что рассчитывает на дальнейшее поддержание тесных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным в различных сферах.

"Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений", — отметил китайский лидер.