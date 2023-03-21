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21 марта, 16:20

Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным

<p>Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров заявил журналистам, что рассчитывает на дальнейшее поддержание тесных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным в различных сферах.

"Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений", — отметил китайский лидер.

Он также поблагодарил Путина за оказанный китайской делегации в Москве тёплый приём и назвал состоявшиеся переговоры "откровенными, дружескими и продуктивными".

Путин: Переговоры с Си Цзиньпином были успешными и прошли в тёплой атмосфере

Путин: Переговоры с Си Цзиньпином были успешными и прошли в тёплой атмосфере

Ранее Лайф сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

Наталья Исакова
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