Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным
Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров заявил журналистам, что рассчитывает на дальнейшее поддержание тесных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным в различных сферах.
"Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений", — отметил китайский лидер.
Он также поблагодарил Путина за оказанный китайской делегации в Москве тёплый приём и назвал состоявшиеся переговоры "откровенными, дружескими и продуктивными".
Ранее Лайф сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.