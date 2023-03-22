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21 марта, 23:50

"Она ненадёжна": Пушков усомнился, что Китай прислушается к Европе

Пушков: Недовольство Европы визитом Си Цзиньпина едва ли изменит позицию Китая

Несмотря на недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, вряд ли позиция китайского государства из-за этого изменится. Там прекрасно видят, что ЕС стал в последнее время не так автономен, как прежде. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнёр. Но нынешний кризис показал, что даже в этом — ограниченном экономикой — качестве она ненадёжна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Таким образом, отметил сенатор, политическая ненадёжность Европы снижает её ценность в перспективах сотрудничества. Пушков указал на то, что европейские страны готовы принести в жертву общей политике Запада отношения в экономическом партнёрстве.

"Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнёра и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — резюмировал Пушков.

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Как писал Лайф ранее, в ЕС анонсировали пересмотр отношений Европы с Китаем. Президент Чехии Павел уточнил, что и в Праге, и в Берлине проводится ревизия политики по отношению к Пекину.

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Telegram-канал / Алексей Пушков

Арина Родионова
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