В Европе анонсировали пересмотр отношений с Китаем

Значимой темой для обсуждения на встрече с ведущими немецкими политиками стало отношение к Китаю и формирование новой политики по отношению к нему. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на фоне визита в Германию. Он уточнил, что и в Праге, и в Берлине проводится ревизия политики по отношению к Пекину.

"Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Для немецкой стороны также важное значение имеет экономическая политика КНР", — сказал Павел.

По мнению президента Чехии, эффективной по отношению к Китаю будет только выработанная единая политика всех стран Европы и всего демократического мира. Это позволит, по его словам, обеспечить взаимоотношения "равный с равным". Что касается Украины, чешский президент отметил готовность Берлина долговременно поддерживать киевскую власть, в том числе поставками вооружений.

"Важно сохранить единство в поддержке Украины. Как я слышал от канцлера Шольца, Германия готова к долговременной поддержке Украины и готова предоставить [Киеву] то, в чём он нуждается для эффективной обороны. Думаю, что это важный сигнал, который должны услышать другие европейские страны, чтобы продолжать помогать Украине и сохранить эту поддержку при любом развитии ситуации", — заявил Павел.