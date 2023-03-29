Украине предрекли потерю армии в битве за Артёмовск

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск (Бахмут) постепенно уничтожает Вооружённые силы Украины, в которые входят иностранные подразделения. По его словам, взятие города было спланировано Российскими вооружёнными силами ещё прошлым летом после освобождения Попасной.

"И мы планомерно идём по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию", — сказал Пригожин, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.

Глава "Вагнера" при этом добавил, что иностранные подразделения буквально "инсталлированы" в ВСУ.