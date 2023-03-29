Украине предрекли потерю армии в битве за Артёмовск
Пригожин: Битва за Артёмовск сегодня уже практически уничтожила украинскую армию
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск (Бахмут) постепенно уничтожает Вооружённые силы Украины, в которые входят иностранные подразделения. По его словам, взятие города было спланировано Российскими вооружёнными силами ещё прошлым летом после освобождения Попасной.
"И мы планомерно идём по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию", — сказал Пригожин, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.
Глава "Вагнера" при этом добавил, что иностранные подразделения буквально "инсталлированы" в ВСУ.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском. По его словам, Россия бережёт не только живую силу, но и местных жителей, поэтому при наступлении не применяет всей своей мощи. Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что российские силы почти полностью зачистили промзону на территории завода в Артёмовске.