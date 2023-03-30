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Регион
Опубликовано 30 марта 2023, 10:33
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Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вскоре может быть достигнуто фактическое окружение города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.

"Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении. Сейчас пока этого не произошло, но тем не менее с нескольких направлений бойцы ЧВК "Вагнер" продвигаются. Продвигаются достаточно успешно", — сказал он в эфире Первого канала.

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А ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск практически уничтожила Вооружённые силы Украины. В Кремле тем временем восхитились российскими военными, которые проявляют чудеса героизма в боях на этом участке фронта.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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