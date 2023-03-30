Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска

"Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении. Сейчас пока этого не произошло, но тем не менее с нескольких направлений бойцы ЧВК "Вагнер" продвигаются. Продвигаются достаточно успешно", — сказал он в эфире Первого канала.