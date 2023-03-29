Генштаб ВСУ признал "частичный" разгром в битве за Артёмовск
Генштаб ВСУ заявил о "частичном успехе" Российской армии на Артёмовском направлении
Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак
Генеральный штаб ВСУ вынужден был признать "частичный успех" российских войск в Артёмовске (Бахмуте). Сведения содержатся в ежедневной вечерней сводке ведомства в Facebook*.
"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия Бахмута, имеет частичный успех", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском. А врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что российские силы почти полностью зачистили промзону в городе.
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