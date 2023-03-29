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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 17:52
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Генштаб ВСУ признал "частичный" разгром в битве за Артёмовск

Генштаб ВСУ заявил о "частичном успехе" Российской армии на Артёмовском направлении

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Генеральный штаб ВСУ вынужден был признать "частичный успех" российских войск в Артёмовске (Бахмуте). Сведения содержатся в ежедневной вечерней сводке ведомства в Facebook*.

"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия Бахмута, имеет частичный успех", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украине предрекли потерю армии в битве за Артёмовск
Украине предрекли потерю армии в битве за Артёмовск

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском. А врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что российские силы почти полностью зачистили промзону в городе.

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Андрей Бражников
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