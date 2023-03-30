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Опубликовано 30 марта 2023, 11:34
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Украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 340 военных и наёмников на Донецком направлении

Украинские войска за последние сутки понесли огромные потери. Так, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на Донецком направлении ВСУ потеряли за день более 340 человек, включая наёмников.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что российские войска также нанесли поражение технике противника, уничтожив два танка, четыре пехотные машины, шесть бронемашин, девять автомобилей, которыми пользовались украинские военные, а также две гаубицы и одну установку РСЗО.

Об огромных потерях на Донецком направлении сообщается уже не первый день. Так, накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 310 военных и наёмников ВСУ, а днём ранее там же было уничтожено 240 человек.

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Getty Images / Spencer Platt

Максим Плетнёв
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