Украинские войска за последние сутки понесли огромные потери. Так, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на Донецком направлении ВСУ потеряли за день более 340 человек, включая наёмников.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.