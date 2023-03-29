ВСУ снова понесли крупные потери на самом смертоносном направлении

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник лишился двух танков, четырёх боевых машин пехоты, бронетранспортёра, девяти боевых бронированных машин, четырёх автомобилей и двух гаубиц "Мста-Б".