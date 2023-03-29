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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 12:01
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ВСУ снова понесли крупные потери на самом смертоносном направлении

ВС РФ за сутки уничтожили до 310 украинских военных ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили на Донецком направлении до 310 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник лишился двух танков, четырёх боевых машин пехоты, бронетранспортёра, девяти боевых бронированных машин, четырёх автомобилей и двух гаубиц "Мста-Б".

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Донецкое направление по-прежнему остаётся самым смертоносным для ВСУ. Например, накануне украинская армия потеряла там до 240 бойцов. В это число входят и иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева.

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Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова
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