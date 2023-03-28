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28 марта, 11:45

ВСУ в очередной раз понесли крупные потери на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных и наёмников на Донецком направлении

Украинская армия за последние сутки потеряла до 240 человек на Донецком направлении. В это число входят и иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, также российские военные уничтожили несколько боевых пехотных машин, три бронетранспортёра, две бронемашины, четыре автомобиля, принадлежавших ВСУ, а также одну гаубицу.

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О крупных потерях украинской стороны на Донецком направлении Минобороны РФ сообщало также накануне. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, там за сутки ВСУ потеряли более 400 военных и наёмников.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Максим Плетнёв
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