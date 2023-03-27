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Регион
Опубликовано 27 марта 2023, 11:27
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ВСУ потеряли более 400 военных и наёмников на Донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 400 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.

Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20, добавил Конашенков.

Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование направило это вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление ВС РФ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Варвара Романова
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