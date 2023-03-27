ВСУ потеряли более 400 военных и наёмников на Донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 400 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.

Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20, добавил Конашенков.