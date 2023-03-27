Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал кадры с последствиями обстрела города со стороны украинских войск. На фото видны повреждённые здания, на месте работают экстренные службы.

Как сообщал Кулемзин, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Калининский район Донецка. Он также добавил, что в результате атаки повреждения получили здания школы № 95 и детского сада № 129. По словам Кулемзина, в результате обстрела есть погибшие.