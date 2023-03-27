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27 марта, 11:03

Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал кадры с последствиями обстрела города со стороны украинских войск. На фото видны повреждённые здания, на месте работают экстренные службы.

  • Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk
  • Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk

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"Специалисты ликвидируют последствия падения реактивных снарядов залпового огня в Калининском районе", — написал градоначальник.

Как сообщал Кулемзин, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Калининский район Донецка. Он также добавил, что в результате атаки повреждения получили здания школы № 95 и детского сада № 129. По словам Кулемзина, в результате обстрела есть погибшие.

Украинские войска обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

Украинские войска обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

Обложка ©

T.me / kulemzin_donetsk

Иван Косицын
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