Украинские войска снова обстреляли Донецк, есть жертвы

В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, по предварительным данным, есть погибшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По информации СЦКК ДНР, по Калининскому району было выпущено четыре снаряда РСЗО.

"По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Он также добавил, что в результате обстрелов повреждения получили здания школы № 95 и детского сада № 129. Кроме того, наблюдается возгорание в районе ДС "Дружба". Все подробности произошедшего пока устанавливаются.